"أسوس" تكشف عن شاشة منحنية للحاسبات الشخصية

كشفت شركة "أسوس" في إطار مشاركتها في معرض "كومبيوتكس تايبيه" Computex Taipei الذي أقيم قبل أيام بالعاصمة التايوانية، تايبيه، عن شاشة حاسب شخصي منحنية بقياس 32 بوصة.

وتأتي الشاشة التي عرضتها "أسوس" بدقة "كواد إتش دي" Quad HD وبدرجة وضوح تبلغ 2,560×1,440 بكسل مع 16:9 نسبة العرض إلى الارتفاع، كما أنها تستخدم منفذ "ديسبلاي بورت" DisplayPort ودرجة سطوع تبلغ 250 شمعة لكل متر مربع.

ولم تكشف شركة "أسوس" عن سعر أو موعد طرح شاشتها المنحنية الجديدة التي ما تزال مجرد نموذج تجريبي.

وكانت شركات مثل "سامسونج" و "إل جي" قد سبقت "أسوس" في إطلاق أجهزة بشاشات منحنية، حيث كشفت الشركتان عن هواتف ذكية بشاشات منحنية، وقبل ذلك كشفت الشركتان عن أجهزة تلفاز ذكية بهذا النوع من الشاشات.