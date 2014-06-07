"تويتر" تستحوذ على شركة متخصصة في مجال الإعلانات

أعلنت "تويتر" الخميس عن استحواذها على "نامو ميديا" Namo Media، وهي شركة متخصصة في مجال "الإعلانات الأصلية" Native Ads، في ما يبدو أنها خطوة جديدة من الشركة لتعزيز حضورها في سوق الإعلانات التجارية.

وتختص الشركة الناشئة التي استحوذت عليها "تويتر" في مساعدة المطورين على إدراج "إعلانات أصلية" في سياق التطبيقات أو مواقع الويب على الأجهزة الذكية، كما أنها توفر "قوالب مُتكيّفة" تتيح للمطورين تخصيص الإعلانات وفق أذواقهم.

ودون أن يكشف الطرفان عن قيمة الصفقة، قالت شركة "نامو ميديا" إنها ستواصل العمل على بناء منصة للإعلانات الأصلية لمطوري التطبيقات، كما أن التقنية الخاصة بها ستُدرج ضمن منصة الإعلان "مو بوب" MoPub التي استحوذت عليها "تويتر" في شهر أيلول/سبتمبر الماضي مقابل 350 مليون دولار.

وكانت "تويتر" قد أعلنت في شهر نيسان/أبريل الماضي عن الدخول في مجال الإعلانات التجارية، وذلك من خلال طرح خدمة جديدة تتيح للمطورين الترويج لتطبيقاتهم وحث المستخدمين على تنزيلها عبر شبكتها الاجتماعية أو عبر شبكة الإعلانات على الأجهزة الذكية "مو بوب".