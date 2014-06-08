"ناسا" تستخدم الليزر لنقل مقطع فيديو من الفضاء للأرض

تمكنت الإدارة الوطنية الأميركية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" NASA من إرسال مقطع فيديو من الفضاء إلى الأرض باستخدام تقنية "اتصالات الليزر" الجديدة، والتي توفر سرعات نقل أعلى بكثير مقارنة بتقنية الأمواج الراديوية التقليدية.

وقامت ناسا بإرسال شعاع ليزر مسافة 418 كلم، وبسرعة 28.163.5 كلم/ساعة، من محطة الفضاء الدولية إلى المحطة الأرضية "مختبر تلسكوب الاتصالات البصرية" الكائن في مدينة رايتوود، بولاية كاليفورنيا الأميركية.

واستخدمت الوكالة لنقل مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "أهلاً بالعالم"، والذي لا تتجاوز مدته 37 ثانية، أداة جديدة للاتصالات الليزرية أطلقت عليها اسم "الحمولة البصرية لعلوم اتصالات الليزر" OPALS.

واستغرق نقل مقطع الفيديو من الفضاء إلى المحطة الأرضية 3.5 ثانية فقط، وهو أسرع بكثير مقارنة بالطرق المستخدمة سابقا من قبل العلماء.

من جهته، قال مات أبراهامسون، مدير بعثة OPALS لدى "مختبر الدفع النفاث" التابع لوكالة ناسا: "نقوم بجمع كمية هائلة من البيانات في الفضاء، ونحتاج لنقلها جميعا إلى الأرض".

وأضاف "هذة (الاتصالات الليزرية) بديل أسرع بكثير من الأمواج الردايوية التقليدية التي نستخدمها للتواصل مع الأرض".