كيف تحمي هويتك من السرقة على الإنترنت؟

قدمت شركة "جيمالتو"، الشركة العالمية المتخصصة في الأمن الرقمي، 10 قواعد أساسية للبقاء في مأمن من سرقة الهوية على الإنترنت.

وتتمثل القاعدة الأولى في تثقيف نفسك حول كيفية حدوث سرقة الهوية على الإنترنت، أما القاعدة الثانية فهي استخدام طرق قوية للتحقق من الهوية.

عليك أن تستبق المتسللين من خلال استخدام منهجية أمنية متعددة الطبقات، وتعتبر المصادقة الثنائية أفضل أداة لإثبات الهوية، وذلك من خلال الجمع بين شيء معروف لديك مع شيء آخر أنت تعرفه، وهما اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور المعدة لمرة واحدة، ما يضمن عدم استخدام مزيج اسم المستخدم/ كلمة المرور لمرة ثانية.

بينما القاعدة الثالثة: لا تقم بإعطاء معلوماتك الشخصية على الهاتف أو البريد الإلكتروني وعبر الإنترنت ما لم تكن واثقاً من الشخص الذي تتعامل معه.

هنالك ازدياد في طرق الاحتيال الاجتماعي، لذلك عليك أن تتأكد من تواصلك مع الأشخاص المناسبين، وأن كلمات المرور محمية، وأنك أنت الوحيد الذي تستطيع الوصول إليها.

رابعاً: استخدم جهاز أمن رقمياً ذكياً خاصاً ببطاقات الدفع أو التعامل البنكي عبر الإنترنت، إذا أتيح لك ذلك.

تمتلك الأجهزة الذكية الخاصة بالبطاقات إمكانيات تحقق قوية مثل مؤشرات مفتاح الشخصية (PKI)، ما يمنح الجهاز خدمات تشتمل على التشفير والتوقيع الرقمي وإصدار الرمز الخاص ويجعله يتمتع بقوة تضمن تأمين كافة المعاملات البنكية عبر الإنترنت للمستخدمين من الأفراد والمؤسسات.

خامساً: قم بتأمين أجهزتك من الناحية المادية. ويمكن أن تؤدي سرقة جهاز واحد إلى الدخول إلى بيانات وسجلات حساسة، ويجب إبلاغ البنك عن أي جهاز مفقود أو مسروق وحجبه عن الخدمة.



سادساً: ادرس إمكانية إغلاق أو تجميد الائتمان، وقد يحد هذا الأمر من قدرتك على الاقتراض، حيث يتوجب عليك إلغاء الإغلاق، ولكنه يمنع الناس من فتح حسابك واستخدام هويتك.



سابعاً: راقب تقارير الائتمان الخاصة بك، وقم بالحصول على التقرير الشهري للائتمان، أو احصل على الأقل على تقرير الائتمان السنوي الخاص بك، وعند التسوق عبر الإنترنت تأكد من عدم تخزين تفاصيل بطاقة الائتمان على الإنترنت.



ثامناً: تجنب المشاركة غير القانونية لملفات الموسيقى والأفلام عبر الإنترنت، فهنالك مخاطرة كبيرة من احتمالية تعرض جهازك لبرمجيات خبيثة من خلال تحميل الموسيقى والأفلام وغيرها، وعليك أن تتعامل مع مواقع موثوقة فقط طوال الوقت.



تاسعاً: قم بوضع حماية لأجهزتك ضد الفيروسات برامج التجسس والبرمجيات الخبيثة.



عاشراً: ادخل دائماً عبر الروابط المباشرة (أو استخدم وسائل الاختصار الخاصة بك) للبنوك والتجار والوسطاء عبر الإنترنت أو أي موقع موثوق آخر.



غالباً لا تتواصل البنوك والمؤسسات المالية مع عملائها عبر البريد الإلكتروني، لذلك عليك أن لا تضغط على الروابط الموجودة في الرسائل الإلكترونية المرسلة إليك، بل قم بالدخول عبر الروابط المباشرة للمؤسسات المالية.