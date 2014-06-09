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واتساب يعود للعمل بعد توقف مفاجئ في عدد من الدول

المصدر: دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية
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أكد عدد من المستخدمين في داخل البلدان العربية وخارجها، عبر تغريدات لهم على موقع "تويتر"، عودة تطبيق واتساب للعمل، اليوم الاثنين، مجدداً بعد انقطاع دام حوالي 30 دقيقة تقريباً.

ولم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي للشركة حول المشكلة والسبب وراء التوقف المفاجئ، إلا أن عدداً كبيراً من مستخدمي التطبيق أكدوا توقفه وعودته للعمل في عدد من بلدان العالم والمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها "واتساب" للمشاكل، فمنذ مطلع العام الجاري تعرض الموقع للتوقف عدة مرات، كان آخرها في 15 مايو الماضي.

وكانت شركة فيسبوك استحوذت على خدمة "واتساب" في فبراير الماضي مقابل 19 مليار دولار.

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