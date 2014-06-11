جديد "تويتر".. أخبار كأس العالم لكرة القدم

أضافت شبكة تويتر الاجتماعية ميزات جديدة للمستخدمين بمناسبة كأس العالم الذي تبدأ فعالياته في 12 يونيو الجاري حتى 13 يوليو القادم في البرازيل.

كما أتاح الموقع للمستخدمين متابعة آخر أخبار كأس العالم، وأحداث المباريات وتصريحات اللاعبين والمدربين من خلال متابعة الوسم #WordCup الذي يضيف جميع المعلومات من حسابات رسمية سواءً للاعبين أو وكالات الأنباء الرياضية.

وبالإضافة إلى متابعة آخر الأخبار، أصبح بإمكان المستخدمين تغيير تصميم الصفحة الشخصية وإضافة أعلام الفرق المشاركة في كأس العالم. وبالنسبة لأي مستخدم يقوم بالتسجيل في هذه الفترة، تظهر هذه الخيارات بعد إتمام عملية التسجيل مباشرةً.

كما يمكن للمستخدمين استخدام ميزة HashFlag التي تسمح بإدراج أعلام الفرق المُشاركة من خلال استخدام نظام الوسوم، حيث يكتب المستخدم أول ثلاثة حروف من اسم الدولة مسبوقة برمز # ليظهر العلم.

هذا ونشرت الشركة مقطع فيديو احتفالاً بهذه المناسبة وتأكيداً على سعيها في تغطية جميع أحداثها من خلال الميزات التي قامت بتوفيرها.