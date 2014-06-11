فيسبوك تخصص صفحة لمتابعة أخبار كأس العالم

كشفت شركة فيسبوك عن صفحة جديدة صمّمتها خصيصاً لمتابعة أخبار ونتائج ومنشورات كأس العالم لعام 2014 المقام في البرازيل، والذي يبدأ يوم الخميس القادم أولى مبارياته.

هذه الصفحة التي صممتها فيسبوك تختلف عن أسلوب الصفحات المتعارف عليها في الموقع، فهي مخصصة لعرض أهم منشورات مستخدمي الشبكة حول كأس العالم، كما أنها تعرض منشورات تختلف من شخص لآخر، حيث يتم عرض منشورات الأصدقاء المتعلقة بالمونديال، بالإضافة إلى منشورات الفرق المفضّلة واللاعبين، وكذلك مربع خاص لعرض المباريات ونتائجها.

وتعمل هذه الصفحة على عرض نتائج المباريات الجارية في وقتها الحقيقي، بالإضافة إلى عرض المشاركات من الأصدقاء واللاعبين والفرق ذات الصلة باللعبة التي تجري في ذلك الوقت، مع وجود خريطة تفاعلية تعرض عدد مشجّعي أشهر لاعبي المونديال ومقدار التفاعل معهم في مختلف أنحاء العالم.

ويمكن لمستخدمي موقع فيسبوك ابتداءً من الخميس القادم، وهو أول أيام المونديال، نشر مشاركات خاصة بالمباريات، حيث يمكن اختيار الحالة "أشاهد" watching، ومن ثم اختيار المباراة الجارية في ذلك الوقت، وذلك لنشر منشورات أكثر فعالية ووضوح.

كما يمكن نشر المنشورات عبر هذه الصفحة والتي يتم إلحاقها بشكلٍ تلقائي بـ"هاشتاغ" #worldcup، حيث يتم عرض هذا المنشور ضمن هذه الصفحة لأصدقاء المستخدم أو للجميع، وذلك حسب خصوصية المنشور.