سامسونغ تطرح Galaxy K Zoom في الإمارات

أعلنت شركة سامسونغ، اليوم، عن طرح هاتفها الذكي "غالاكسي كيه زووم" Galaxy K Zoom في السوق الإماراتية.

ويمتاز غالاكسي كيه زووم، الذي كشفت عنه الشركة نهاية شهر أبريل الماضي، بعدسة للتكبير البصري تصل إلى 10x، مع مستشعر بدقة 20.7 ميغابكسل، وهو الهاتف الذي يندرج تحت فئة "هواتف الكاميرا" التي تستهدف عشاق التصوير خاصة.

ويقدم الهاتف الذي يملك كاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل مزودة بمؤقت خاص لالتقاط الصور الشخصية "سِلفي" Selfie، شاشة من نوع Super AMOLED قياس 4.8 بوصة، وبدقة 720p.

ويعمل الجهاز بمعالج سادسي النوى من نوع "إكسيونز 5 هيكسا" Exynos 5 Hexa، كما يقدم 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و8 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة.

ويعمل هاتف غالاكسي كيه زووم الذي يملك بطارية بسعة 2430 ميلي أمبير/ساعة، بالإصدار 4.4.2 "كيت كات" من نظام التشغيل "أندرويد"، كما أنه يدعم شبكات الجيل الرابع LTE.

ويتوفر هاتف غالاكسي كي زووم من سامسونغ في متاجر بيع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة بسعر 2,099 درهما إماراتيا.

وكانت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" قد أعلنت قبل أسبوع عن إطلاقها الحصري كأول مشغل في العالم للهاتف الذكي سامسونغ غالاكسي كيه زووم الجديد لعملائها في الإمارات.