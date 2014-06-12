"iPad Air" تدخل مرحلة التصنيع تحضيراً لإطلاقها

ذكرت مصادر مُطلعة أن النسخة الجديدة من جهاز iPad Air دخلت مرحلة التصنيع من أجل اطلاقها في وقت لاحق من العام الحالي حسبما ذكر موقع ETNews الكوري.

وسوف يحمل الجهاز الجديد اسم iPad Air 2 بنفس تصميم النسخة السابقة مع تعديلات فقط من ناحية أداء الجهاز، حيث من المتوقع أن يعمل بمعالج A8 الجديد من آبل الذي يُقدم أداء أسرع بنسبة 50% بالمقارنة مع A7 المستخدم في النسخة السابقة من iPad Air مع الحفاظ على نفس السماكة.

ومن المتوقع أيضاً أن يحصل الجهاز على كاميرا خلفية بعدسة 8 ميجابيكسل مع ادخال تحسينات كبيرة جداً حسبما أضاف المصدر، على أن يتم الكشف عنه رسمياً في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.

الجدير بالذكر أن عائلة Air من أجهزة iPad تم تقديمها لأول مرة في العام الماضي، حيث تتميّز عن سابقاتها بخفّة الوزن، فضلاً عن الأداء القوي.

