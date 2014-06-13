3 تطبيقات مجانية لمتابعة المونديال على "ويندوز فون"

مع بداية كأس العالم قد لا تتاح الفرصة دائماً أمام المستخدم لمتابعة المباريات، خصوصاً مع مشكلة فرق التوقيت في بعض الدول، لكن بفضل التطبيقات التي تتوفر للهواتف الذكية يمكن بكل سهولة متابعة النتائج أو حتى مشاهدة المباريات مجاناً.

ويمكن لمستخدمي "ويندوز فون" الاستعانة بتطبيق 2014 World Cup المجاني، والذي يوفر دليلاً كاملاً لكأس العالم ومبارياته مع عرض النتائج وجدول المباريات، كما يقدم إحصائيات لكؤوس العالم السابقة.

يمكن أيضاً الاستعانة بتطبيق Soccer Scores Live المتخصص فقط في عرض نتائج المباريات، حيث لا يهتم التطبيق كثيراً بالأخبار، إنما يركز فقط على تقديم النتائج بشكل فوري مع تنبيه المستخدم على أي مباراة يختارها لتظهر النتيجة على شاشة القفل مباشرة، دون الحاجة إلى تشغيل التطبيق.

أخيراً يمكن مشاهدة بعض المباريات التي سوف يتم نقلها بشكل مجاني من خلال الاستعانة بتطبيق TVCatchup التطبيق متخصص في عرض القنوات التلفزيونية، لكن بتشغيل بعض القنوات الرياضية يمكن مشاهدة المباريات بكل سهولة.