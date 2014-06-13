5 بدائل مجانية لبرنامج "فوتوشوب" على الإنترنت

يقدم برنامج "فوتوشوب" كمية كبيرة من الأدوات الاحترافية التي تساعد على معالجة الصور والتعديل عليها، لكن حاجة بعض المستخدمين من هذه الأدوات لا تتعدى أداة أو اثنتين.

لذا ولتوفير عناء تثبيت البرنامج يمكن الاستعانة ببعض البدائل المتوفرة على الإنترنت والتي توفر معظم الأدوات الموجودة في فوتوشوب.

ويمكن الاعتماد على Photoshop Express Editor، وهي نسخة مبسطة من برنامج فوتوشوب ولكن على الإنترنت، حيث تقدم للمستخدمين العديد من الأدوات التي تساعد على تعديل الصور بشكل سريع. كما تتوفر نفس النسخة للأجهزة الذكية.

وأيضا يمكن الاستعانة بـ Pixlr أو PicMonkey، حيث يعتبران أحد أبرز البدائل لبرنامج فوتوشوب على الإنترنت بفضل الأدوات المتوفرة والواجهة التي تشبه واجهة فوتوشوب إلى حد كبير.

تتوفر أيضاً برامج بديلة مجانية يمكن تثبيتها على الحاسب لعل أهمها Paint.NET وGIMP، حيث يعتبر الأخير بديل فوتوشوب الرسمي في بعض توزيعات لينكس.