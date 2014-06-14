تسريب صور لهاتف "آيفون 6" بقياسي 4.7 و5.5 إنش

تسربت صور جديدة لما يعتقد أنه هاتف شركة آبل القادم، "آيفون 6"، عبر موقع "تويتر" من قبل المستخدم SonnyDickson@، والتي أظهرت الهاتف بقياسي4.7 و5.5 إنش، حيث يتوقع أن تكشف الشركة عن الهاتف بهذين القياسين.

وتُظهر الصور المسربة النسختين بقياسهما الحقيقي وباللون الذهبي مع الواجهة الأمامية بيضاء اللون. وفي الصور تبدو النسخة الأصغر (4.7 إنش) تملك الإطار المعدني الذي أضافته آبل إلى هاتف "آيفون 5 إس" لحماية مستشعر البصمة، فيما لا يظهر الإطار على النسخة الأكبر حسب ما توضح الصور.

وتشير الصور إلى أن آبل قد نقلت زر التشغيل من الطرف العلوي للهاتف إلى جانبه المقابل لزري خفض ورفع مستوى الصوت، وذلك كون الشاشة أصبحت أكبر مما اعتاد عليه مستخدمو أجهزة "آيفون"، بالإضافة إلى أن حواف الهاتف تبدو أقرب إلى الدائرية.

ومن المتوقع أن تكشف شركة آبل عن هاتف "آيفون 6" بنسخة4.7 إنش عندما تُعلن عن وصول نظام تشغيلiOS 8 لجميع المستخدمين، وذلك في منتصف أو أواخر شهر سبتمبر القادم، فيما يُفترض أن تكشف لاحقاً عن النسخة الأكبر منه.