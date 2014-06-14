تطبيق لإدارة صور الشاشة في آيفون

يسمح نظام "آي أو إس" المُشغّل لأجهزة آبل الذكية مثل آيفون، وآيباد أو آيبود للمستخدمين بالتقاط صور للشاشة في أي وقت من خلال الضغط على زر "الطاقة + هوم" في نفس الوقت، ليتم تخزين الصورة في ألبوم الصور.

إلا أن المستخدمين يمكنهم الاستعانة بتطبيق Screenshotter المجاني، والذي يجعل عملية إدارة هذه الصور أسهل.

فالتطبيق يحتوي على أداة قادرة على معرفة صور الشاشة وتفريقها عن الصور العادية، لتقوم بتجميعها معاً ضمن التطبيق لتسهيل الوصول إليها.

بعد تشغيل التطبيق لأول مرة يطلب من المستخدم صلاحيات للوصول إلى ألبوم الصور، وبمجرد منحه الصلاحيات المطلوبة يقوم بجلب جميع صور الشاشة الموجودة في الألبوم، مع إمكانية مشاركتها بكل سهولة في "فيسبوك، ووتساب" أو غيرهما من الشبكات الاجتماعية.