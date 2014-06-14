"الكوب الذكي".. يعطي بيانا بنوعية وعدد سعرات المشروب

نجحت إحدى الشركات الأميركية في سان فرانسيسكو في تصنيع "كوب ذكي" يمكنه التعرف إلى السوائل التي يحملها، فضلاً عن تركيبتها الكيمياوية، وتوفير إحصاءات عن طبيعة المشروبات الخاصة بك، وعدد السعرات الحرارية المتناولة.

كما يمكن للكوب الذكي، الذي من المنتظر أن يتم طرحه بنحو 59 دولاراً مع مطلع عام 2015، إبلاغك إلى أي مدى يتمتع جسمك بمعدلات مرتفعة من الترطيب.

ويبدو أن الأدوات ذات الصلة بالصحة كلها باتت تثير الغضب في هذه الأيام، فمن الأساور الذكية للتطبيقات التي تتبع ما كنت تستهلك، إلى الكوب الذكي الذي عكفت شركة "مارك وان" الأميركية على تطويره، ولديه القدرة على تبسيط العملية عن طريق وضع كل التكنولوجيا التي يحتاج إليها في كوب، مما يسهل استخدامه بصورة كبيرة.

والمنتج الجديد يمكنه بدقة تحديد شرابك، وما يحويه من سعرات حرارية مستهلكة، فضلاً عن مستوى ترطيب الجسم لينبهك عندما يحين وقت تناول المشروب مرة أخرى.

ويأتي الكوب الذكي في 3 ألوان أبيض ورمادي وأسود، ويتم تصنيعه من مادة تشابه الزجاج، ويمكنه احتواء نحو 368 غراماً من السوائل.

ويحوي الكوب الذكي بطارية تعمل لمدة 60 دقيقة، فضلاً عن شاحن لاسلكي.