"سامسونغ" تتصدى لـ"أبل" بأجهزة لوحية جديدة

أطلقت مجموعة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، عمليات الحجز المسبق في الولايات المتحدة لسلسلة جديدة من أجهزتها اللوحية المتطورة المزودة بقارئ للبصمات، لتنافس مباشرة أجهزة "آي باد" المصنعة من منافسها الأميركي "أبل".

وتم تقديم أجهزة "غالاكسي تاب إس" اللوحية التي كشف عنها في نيويورك، مساء الخميس، وسيتم بيعها في الأسواق اعتباراً من يوليو، على أنها الورقة الرابحة الجديدة للمجموعة الكورية الجنوبية في هذه السوق وأكثر أجهزتها تطوراً من نوعها حتى اليوم.

وتشبه ميزات هذا الجهاز تلك الموجودة في جهازي "آيباد اير" و"آيباد ميني"، وتباع بسعر يبدأ من 499 دولاراً للقياس الكبير (10.5 بوصة أو 26.7 سم كخط قطري) و399 دولاراً للحجم الأصغر (8.4 بوصة أو 21.3 سم).

وزودت "سامسونغ" هذه الأجهزة بشاشة عالية الدقة، فضلاً عن قارئ للبصمات، وهي تكنولوجيا استخدمتها "أبل" العام الماضي في هواتفها "آيفون 5 إس" لكن ليس في "آيباد" حتى اليوم.

وأشارت المجموعة الكورية الجنوبية في بيان إلى أن هذا القارئ يمكن أن يجعل استخدام الأجهزة اللوحية أكثر بساطة وأماناً بالنسبة للكثيرين.

وتحتل "سامسونغ" المرتبة الثانية عالمياً في سوق الأجهزة اللوحية مع حصة سوقية بلغت 22% في الربع الأول مقابل 32.5% للمتصدرة "أبل" مع أجهزة "آيباد"، بحسب تقديرات شركة "إي دي سي" للأبحاث.