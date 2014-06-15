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كيف سيكون شكل الهواتف الذكية في عام 2019؟

المصدر: دبي - غادة شكري
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بعد التطور التكنولوجي المذهل الذي شهده عالم الهواتف الذكية حول العالم، أصبح من السهل التنبؤ بما سيكون عليه شكل وإمكانيات الهواتف المقبلة، وذلك بعد إطلاق آيفون عام 2007 حيث كان الأنحف، الأسرع، وصاحب أفضل كاميرا على الإطلاق آنذاك.

ووفق صحيفة "هافينغتون بوست" يجب أن يشهد سوق تصنيع الهواتف الذكية مزيداً من الأفكار والحيل المتطورة لجذب المستهلكين، في وقت تكررت فيه مميزات الدقة والسرعة والنحافة في جميع الهواتف الذكية.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه يتعين على الشركات المصنعة أن تفكر ملياً في الأجيال القادمة من تلك الهواتف، وتتأكد مما إذا كان التصميم التقليدي سيظل كاف بالنسبة للمستخدمين أم لا.

وعرضت الصحيفة البريطانية فيديو يتضمن العديد من الأفكار التي من المحتمل أن تتوفر في الأجيال القادمة من الهواتف الذكية، من بينها جعل الهاتف الذكي مرن أي يمكن طيه وفرده بمنتهى السهولة ودون التأثير على إمكانياته.

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