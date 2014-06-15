موقع لتنزيل أكثر من 350 أيقونة مجاناً

أصبح من السهل جداً الحصول على الكثير من عناصر التصميم عبر الإنترنت، فالمُصمم لم يعد بحاجة إلى رسم أو إنشاء كل عنصر بفضل وجود الكثير من العناصر وبشكل مجاني على الإنترنت.

وموقع CaptainIcon الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط http://goo.gl/aXRmFK يُقدم أكثر من 350 أيقونة بشكل مجاني ليسمح للمصممين بتوفير الكثير من الوقت والحصول على عناصر احترافية بكل سهولة، حيث تتوافر الأيقونات بأكثر من لاحقة أهمها PSD، SVG وEPS.

بعد الدخول إلى الموقع يحتاج المستخدم للنزول إلى آخر الصفحة والبحث عن زر Download الذي بمجرد الضغط عليه تبدأ عملية تنزيل حزمة الأيقونات وتخزينها على الحاسب.