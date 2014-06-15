3 تطبيقات مجانية لتغيير شاشة قفل أندرويد

لا يُقدم نظام أندرويد للمستخدمين الكثير من الخيارات والميزات في شاشة القفل، حيث يمكن عرض التنبيهات فقط بالإضافة إلى التاريخ والوقت. لكن تتوفر الكثير من التطبيقات التي تجعل المستخدم يُنجز الكثير من المهام من خلالها.

بدايةً يُمكن الاستعانة بتطبيق Start الذي يسمح للمستخدم تشغيل أي تطبيق من خلال شاشة القفل، بالإضافة إلى عرض عدد التنبيهات أو تصفّح محتوى بعض المواقع مثل توتير أو فيسبوك.

أما تطبيق SlideLock Locker فهو يختلف عن سابقه. فالتطبيق يحافظ على شاشة القفل وبساطتها لكن يقوم بإضافة التنبيهات إليها. ويمكن من خلال لمس الشاشة من اليمين إلى اليسار تجاهل التنبيه أو لمسها بالعكس لفتح التطبيق ومشاهدة التنبيه.

أخيراً يُمكن استخدام تطبيق Locker Master الذي يُضيف التطبيقات إلى شاشة القفل لكن ما يُميّزه هو إمكانية تغيير تصميمها دون تغيير تصميم النظام بالكامل.