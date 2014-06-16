شبكة اجتماعية للقرآن الكريم على "أندرويد"

مع توجه الشبكات الاجتماعية إلى التخصص في مجال واحد، بدأت الكثير من التطبيقات بالظهور. فبعض الشبكات متخصصة بمشاركة الصور، وبعضها الآخر متخصص بمشاركة الموقع.

ويمكن الآن لمستخدمي أندرويد الاستفادة من شبكة اجتماعية جديدة متخصصة في تلاوة القرآن الكريم من خلال تطبيق Quran GPS-القرآن الكريم المجاني.

هذا التطبيق يسمح للمستخدم بمشاركة السورة أو الآية التي يقوم بقراءتها مع إمكانية معرفة السورة أو الآية التي يقوم باقي الأصدقاء بتلاوتها في الوقت الحالي.

إلى ذلك، يقدم التطبيق الكثير من الميزات، أهمها وصول إشعارات حول الأصدقاء عند بدئهم بالتلاوة، فضلاً عن إمكانية معرفة الموقع الجغرافي لكل مُستخدم من خلال نظام الخرائط المُدمج بداخله.