صورة مسربة لهاتف Galaxy F باللون الذهبي

تسربت صورة جديدة لما يُعتقد أنه الهاتف الرائد الجديد القادم من شركة سامسونج تحت اسم "غالاكسي إف" Galaxy F أو ما يُعرف أيضًا باسم "غالاكسي إس 5 برايم" Galaxy S5 Prime.

هذه الصورة الجديدة التي نشرها حساب تويتر الشهير بتسريباته؛ evleaks@، تُظهر الهاتف باللون الذهبي والذي سيطلق عليه اسم Perfect Gold بحسب التسريب، بحيث يبدو الهاتف كما لو أنه يملك هيكلا معدنيا، ولكن لا معلومات دقيقة حول ذلك، ومن الممكن أن يكون الهيكل مصنوعا من البلاستيك المشابه للمعدن من حيث الشكل.

وسيحمل الهاتف معظم الميزات التي حملها غالاكسي إس 5 مثل مستشعر نبضات القلب ومستشعر البصمة، ولكن بمواصفات أفضل، حيث تُشير الشائعات إلى امتلاكه شاشة من نوع AMOLED بدقة عرض QHD أي 2560×1440 بيكسل، بالإضافة إلى معالج Snapdragon 805 من شركة كوالكوم.

وتحمل الصورة المسربة تاريخا غير صحيح، حيث يظهر على الشاشة بأنه يوم الأربعاء؛ 12 سبتمبر، مع العلم أن 12 سبتمبر القادم هو يوم الجمعة، وبالتالي قد يكون هذا التاريخ يُشير إلى يوم الكشف عن الهاتف بشكلٍ ما، أو قد لا يعني شيئاً مهمًا.

يُشار إلى أن تقارير سابقة تحدثت عن عزم سامسونج منافسة هاتف أبل القادم قريبًا؛ آيفون 6، وذلك عن طريق طرح هاتف "غالاكسي إف" بهيكل معدني، مما يجذب الكثير من المستخدمين كونه أول هاتف يحمل مواصفات عالية وبهيكل معدني من الشركة الكورية.