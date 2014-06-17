برنامج مجاني لتحويل الملفات في ويندوز

تتوفر أمام المستخدم الكثير من الخيارات عند الرغبة في تحويل الملفات من لاحقة إلى الثانية، حيث يمكن الاستعانة بالكثير من المواقع أو البرامج المتوفرة لهذا الغرض فقط.

ويمكن لمستخدمي ويندوز تجربة برنامج DocuFreezer المجاني، والذي يسمح بتحويل الملفات بكل سهولة وأهم ما يميزه هو التخصص في التحويل إلى PDF.

واجهة البرنامج بسيطة، حيث يختار المستخدم الملف الذي يرغب في تحويله، ثم يختار اللاحقة من خلال قائمة Destination الموجودة في الأسفل ويختار بعدها مكان تخزين الملف الجديد. بالضغط على زر Start تبدأ عملية التحويل مباشرة، وتخزين الملف الجديد في المكان المحدد.