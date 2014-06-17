تطبيق "وصلني" المروري يصل هواتف "Nokia X"

أعلنت شركة "وصلني سوفتوير" Wassalny Software اليوم عن إطلاق نسخة خاصة بهواتف "نوكيا إكس" Nokia X من تطبيق "وصلني" المروري التابع لها.

وقالت الشركة إنها قد بدأت التعاون مع شركة "نوكيا" منذ شهرين لإطلاق نسخة خاصة من التطبيق تتوافق مع سلسلة "نوكيا إكس" الجديدة من نوكيا، والتي تعمل بنسخة معدلة من نظام التشغيل "أندرويد".

وكانت شركة نوكيا قد كشفت عن سلسلة "نوكيا إكس" في شهر فبراير الماضي خلال مؤتمر "إم دبليو سي" MWC بمدينة برشلونة الإسبانية، وقالت إنها تهدف من خلال هذه السلسلة الجديدة إلى توفير هواتف ذكية رخيصة الثمن للأسواق الناشئة في آسيا وشرق أوروبا وشمال إفريقيا، يمكنها تشغيل تطبيقات "أندرويد".

وأشارت "وصلني" إلى أنه يمكن لمستخدمي هواتف "نوكيا إكس" الاستفادة من خصائص تطبيق "وصلني" المروري المختلفة، مثل مطالعة حالة الطرق ومطالعة الخريطة المرورية ومعرفة بدائل الطرق المزدحمة، ومجموعة أخرى من الخدمات.

جدير بالذكر أن تطبيق "وصلني" قد انطلق منذ ثلاثة أعوام، ويستخدمه أكثر من نصف مليون مستخدم في مصر والكويت، ويوفر لمستخدمي أجهزة الهواتف الذكية في القاهرة الكبرى ومدينة الكويت معلومات وافية عن حالة الطرق المرورية، وعن أماكن الاختناقات المرورية والطرق البديلة التي تمكن المستخدم من تجنب الازدحام.

التطبيق متوفر على منصات آيفون، وأندرويد، وويندوز فون وبلاك بيري ونوكيا (سيمبيان).