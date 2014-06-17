3 تطبيقات للكتابة على الصور في آيفون

تعتبر "انستاغرام" الشبكة الاجتماعية الأولى في مجال مشاركة الصور على الإنترنت، إلا أن التطبيق ينقصه الكثير من الميزات، أهمها الكتابة على الصور أو جمع أكثر من صورة ضمن إطار واحد.

لذا يمكن لمستخدمي أجهزة آيفون استخدام تطبيق Photolettering المجاني والذي يسمح الكتابة على الصور بكل سهولة، فضلاً عن توفير إمكانية التحكم بسماكة الخط ليعطي الكتابة لمسة احترافية قبل مشاركة الصورة.

يمكن أيضاً الاستعانة بتطبيق Phonto – Text on Image المجاني أيضاً، والذي يسمح الكتابة على الصور مع إمكانية اختيار شكل الكتابة وطريقة توضعها على الصورة، حيث يمكن جعل الكتابة تظهر بشكل دائري أو التحكم بلون كل حرف.

أخيراً يتوفر تطبيق Over الذي لايختلف عن سابقيه إلا بتوفير بعض الرسومات الجاهزة التي يمكن اضافتها مع النص.