أبل تطلق جهاز "آي ماك" جديداً بسعر أقل

أطلقت شركة أبل اليوم جهاز "آي ماك" iMac جديدا بسعر أرخص من بقية الأجهزة المماثلة، حيث قامت بتسعير الجهاز بـ1099 دولارا أميركيا، وهو أقل بـ200 دولار من الجهاز الذي يعلوه بقليل من حيث المواصفات، والذي يلبغ سعره 1299 دولارا.

ويأتي الجهاز الجديد بشاشة بقياس 21.5 إنش، وبمعالج Intel Core i5 بتردد 1.4 غيغاهرتز وبتردد 2.7 غيغاهرتز في حال تفعيل ميزة Turbo Boost، وهو الفارق الأبرز بينه وبين الجهاز الآخر الذي يملك نفس المعالج ولكن بتردد 2.7 غيغاهرتز وبتردد 3.2 غيغاهرتز في حال تفعيل ميزة Turbo Boost.

ولم يجلب الجهاز الجديد من نوع الكل في واحد الكثير من التغييرات من حيث الشكل، حيث يقدم نفس التصميم الأساسي الخاص بالنسخ المدرجة على موقع الشركة، مع ذاكرة تخزين أصغر والتي تبلغ 500 غيغابايت، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، مع بطاقة إظهار الرسوميات Intel HD Graphics 5000.

ولا معلومات حتى الآن عن سبب طرح الشركة لهذه النسخة الجديدة الأرخص ضمن مجموعة أجهزة "آي ماك"، ولكن من المتوقع أن يكون السبب هو زيادة القوة التنافسية مع بقية أجهزة الكل في واحد منخفضة التكلفة مقارنة بأجهزة أبل، والتي تعمل بنظام تشغيل ويندوز والخاصة بشركات منافسة.