سامسونغ تكشف عن نسخة محسنة من "غالاكسي إس 5"

كشفت شركة "سامسونغ"، الأربعاء، عن نسخة مُحسنة وبمواصفات أقوى من هاتفها الذكي "غالاكسي إس 5" للسوق الكورية، أطلقت عليها اسم Galaxy S5 LTE-A.

ويدعم الهاتف الجديد شبكات الجيل الرابع المتقدمة "إل تي إي – إيه" التي توفر سرعات تصل حتى 300 ميغابايت في الثانية، والتي لايزال توفرها مقتصراً على بعض الأسواق العالمية.

ويأتي هاتف "غالاكسي إس 5 إل تي إي – إيه"، من حيث الشكل والمواصفات مطابقاً لهاتف "غالاكسي إس 5"، ما عدا بعض التحسينات على الشاشة والمعالج والذاكرة.

ويقدم الجهاز نفس قياس الشاشة (5.1 بوصة) ولكن بدقة QHD التي توافر درجة وضوح تبلغ 2,560×1,440 بكسل وكثافة تقدر بـ576 بكسل في البوصة. كما يقدم الهاتف 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويعمل بمعالج "سنابدراجون 805" الجديد.

وعدا عن ذلك، يملك الجهاز كاميرا بدقة 16 ميغابكسل، وقارئًا للبصمة ومستشعرًا لمعدل ضربات القلب، وغيرها من المزايا التي جاء بها هاتف "غالاكسي إس 5"، كما أنه يعمل بالإصدار 4.4 "كيت كات" من نظام التشغيل أندرويد.

يُذكر أن سامسونغ لم تكشف ما إذا كانت تنوي إطلاق هذا الهاتف في الأسواق العالمية، ولكن تقارير سابقة تحدثت عن عزم الشركة إطلاق نسخة بنفس المواصفات تحت اسم Galaxy F أو Galaxy S5 Prime.