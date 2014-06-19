"يو" تطبيق للنكز ينتشر كالنار في الهشيم

وصل عدد مستخدمي تطبيق "يو Yo" الذي انطلق كمزحة في الأول من أبريل الماضي والذي يقوم على فكرة تُوصف بأنها بسيطة جدًا، إلى أكثر من 50 ألف مستخدم نشط. كما قام مستخدمو التطبيق الذي يتوافر على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس" بإرسال 4 ملايين "يو" إلى بعضهم بعضاً.

وتصف شركة "لايف بيفور يو إس" Life Before US المطورة لتطبيق "يو" بأنه "أبسط وأكثر أدوات التواصل كفاءة في العالم"، وتقوم فكرته على إرسال تنبيهات إلى جهات الاتصال من خلال نقرة واحدة، وهي شبيهة بميزة "النكز" Poke على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلى سبيل المثال، لو رغب المستخدم في قول: "صباح الخير" أو غير ذلك لأحد ما، ولم يكن لديه الهمّة لكتابة العبارة وإرسالها عبر تطبيقات التراسل الفوري أو شبكات التواصل الاجتماعي، فما عليه إلا النقر على اسم المستخدم ضمن تطبيق "يو" لتصل إلى الطرف الآخر.

وقام أور أربل، وهو مصمم لنظام "آي أو إس"، بتطوير "يو" بعد أن طلب منه الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة الصور والفيديو "موبلي" Mobli، موشي هوجيج، بناء تطبيق يغنيه عن إرسال رسائل نصية إلى مساعدته ليعلمها بضرورة مثولها أمامه.

إلى ذلك، قال أربل إن هوجيج أراد تطبيقاً يملك زراً كبيراً واحداً يقوم عند النقر عليه بإرسال تنبيه إلى مساعدته لتعلم بأنه يحتاجها، وقد استغرق الأمر لتطوير التطبيقات 8 ساعات فقط.

ويمكن لمستخدمي الإصدار 2.2 وما فوق من نظام "أندرويد" تنزيل تطبيق "يو" الذي لا يتجاوز حجمه 851 كيلوبايت من متجر "غوغل بلاي"، وكذلك يمكن لمستخدمي الإصدار 5.0 وما فوق من نظام "آي أو إس" تنزيل التطبيق الذي يأتي بحجم 5.1 ميغابايت من متجري "آب ستور".