أخيراً.. نقل الأسماء بين أندرويد وآيفون بات متاحاً

لم تعد عملية نقل الأسماء صعبة بين الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد وأجهزة آي أو إس مثل آيفون وآيباد كما كان الحال في السابق، فالمستخدم يمكنه بكل سهولة الاستعانة بأكثر من خدمة أهمها "جي ميل" لنقل الأسماء.

ويمكن الآن الاستعانة بتطبيق ContactBox المجاني والذي يتوفر لأجهزة أندرويد وآيفون، والذي يسمح بمشاركة الأسماء بين الأجهزة بكل سهولة.

ويحتاج المستخدم فقط إلى تثبيت التطبيق على الأجهزة الذي يرغب بمشاركة الأسماء بينها وإنشاء حساب مجاني، بعدها يمكن اختيار الأسماء وإرسالها بكل سهولة. كما يمكن إرسال الأسماء عبر البريد الإلكتروني باستخدام نفس التطبيق.