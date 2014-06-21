بالفيديو.. قليل من الأرز ينقذ هاتفك المبلل!

يبدو أن هناك طريقة أكثر من سهلة لإنقاذ هاتف جوال وقع في الماء، أو في الحمام أو أي وعاء مليء بالسوائل.

فبحسب محرر الشؤون التقنية في مجلة التايم، لا شيء يدعو إلى الاضطراب أو الهلع عند مواجهة مثل تلك الحوادث، إذ يمكن بحيلة بسيطة إنقاذ هاتفك.

وما عليك أولاً سوى فصل البطارية عن الهاتف، وإذا كان هاتفك كالآيفون يتضمن بطارية داخلية أو ثابتة، فيجب إطفاء الجهاز. أما الخطوة التالية فتتلخص بجلب ما توفر لديك من الأرز (غير المطهو طبعاً)، لتضع الهاتف بين الحبوب في وعاء مغلق وتتركه لبعض الوقت. وبعدها يمكن استعادة الهاتف وكأن شيئاً لم يكن.