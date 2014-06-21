هواتف "مايكروسوفت" و"غوغل" تتعطل عند سرقتها

بعد مشروع مماثل من "أبل"، تسعى مجموعتا "غوغل" و"مايكروسوفت" إلى تزويد الهواتف العاملة بنظاميهما التشغيليين بإمكانية تعطيل القدرة على الاستخدام في حال فقدانها أو سرقتها، على ما أعلن الجمعة وزير العدل في ولاية نيويورك إريك شنايدرمان.

وهذه الوظيفة المعروفة بـ"كيل سويتش" والتي يتعين تشغيلها من جانب صاحب الهاتف، تسمح بتعطيل إمكان الاتصال من الهاتف عن بعد في حال السرقة أو الفقدان.

وكانت "أبل" أول الشركات التي زودت هواتفها "آي فون" بهذه الخاصية في سبتمبر الماضي. وبدأت منذ أبريل، بعض أجهزة "سامسونغ" تقدم أيضا هذه الخاصية.

وأشار البيان إلى أن قرار مجموعتي "غوغل" و"مايكروسوفت" يدخل في إطار مبادرة أطلقتها السلطات الأميركية ومدن كبرى مثل نيويورك، سان فرانسيسكو ولندن برعاية شنايدرمان.

وأشار شنايدرمان في البيان إلى أن "التزامات غوغل ومايكروسوفت تمثل خطوات عملاقة نحو مزيد من الأمن للمستهلكين. وأكد أن عمليات سرقة هواتف "اي فون" تراجعت بنسبة 19% في نيويورك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت سرقات هواتف "سامسونغ" بنسبة تفوق الـ40%.

وأكد متحدث باسم "غوغل" أن النسخة المقبلة من أنظمة "اندرويد" ستتضمن حلاً للحماية للمساعدة على ردع عمليات السرقة للهواتف الذكية.