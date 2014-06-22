"آبل" تعتزم الكشف عن ساعتها الذكية iWatch

أوضح تقرير جديد لوكالة "رويترز" أن شركة آبل تعتزم الكشف عن أول ساعة ذكية لها لم يتم تحديد اسمها بعد، ولكن يُطلق عليها حالياً اسم iWatch، خلال شهر أكتوبر القادم، ويتوقع أن تحمل الساعة شاشة بقياس 2.5 إنش من إنتاج شركة إل جي، حسب مصادر مطلعة على المسألة.

وتهدف آبل إلى إنتاج وشحن ما يصل إلى 50 مليون وحدة من ساعتها الذكية خلال السنة الأولى، ويشير التقرير إلى أن الشاشة ستكون أقرب إلى المستطيل، كما أنها ستملك مستشعرات قادرة على استكشاف نبض المستخدم.

فيما أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن ساعة آبل ستأتي بأكثر من تصميم مع أحجام متعددة للشاشة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 10 مستشعرات، منها ما هو مخصص لتتبع حالة المستخدم الصحية ولياقته البدنية.

وأضافت الصحيفة أن آبل تخطط لحشن حوالي 10 إلى 15 مليون وحدة من ساعتها الذكية بحلول نهاية العام الحالي.

يُذكر أن شركة آبل أعلنت مؤخراً عن الإصدار الجديد من نظام تشغيلها؛ iOS 8، والذي سيجلب معه تطبيقاً خاصاً لمتابعة الحالة الصحية للمستخدم، والذي يمكنه التواصل مع تطبيقات الطرف الثالث، مما يساعد على ربطه مع ساعة آبل القادمة والقادرة على تتبع حالة المستخدم.