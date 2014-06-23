الجيش السوري الإلكتروني يخترق وكالة "رويترز" مجدداً

أعلن الجيش السوري الإلكتروني، أمس الأحد، عن تمكنه من اختراق حساب وكالة "رويترز" للأنباء مجدداً بسبب اعتراضه على قيام الوكالة بما وصفه بـ "نشر أخبار كاذبة عن سوريا" على حد تعبيره.

وتناقل المغردون على "تويتر" شكاوى حول مخاوفهم من وجود مواضيع منشورة على موقع وكالة الأنباء تقوم بتحويلهم إلى رسالة مكتوبة من قبل الجيش السوري الإلكتروني، وهو مجموعة من الهاكرز يدعمون نظام بشار الأسد في سوريا.

وجاء في الرسالة: "توقفوا عن نشر تقارير مفبركة وأخبار كاذبة حول سوريا! الحكومة البريطانية تدعم الإرهابيين في سوريا لتدميرها. توقفوا عن نشر دعايتها الإعلامية الكاذبة".

وفي التفاصيل، تبين أن الجيش السوري الإلكتروني لم يخترق موقع وكالة "رويترز" للأنباء، وإنما تمكن من اختراق شبكة لإعلانات المحتوى تدعى Taboola التي تعتمدها الوكالة في موقعها، حالها حال العديد من وسائل الإعلام العالمية الأخرى.

ويرى متخصصون أن الثغرة الأمنية التي استغلها الجيش السوري الإلكتروني في خدمة Taboola تضع العديد من المواقع الإعلامية العالمية تحت التهديد والخطر المباشر، بما فيها "ياهو Yahoo" و"بي بي سي BBC" و"فوكس نيوز Fox News".

يذكر أن آخر مرة تعرضت فيها وكالة "رويترز" للأنباء للاختراق من قبل الجيش السوري الإلكتروني كان عام 2012. وقام أيضاً باختراق الحاسب الرسمي الخاص بأخبار المال والإعلام ThomsonReuters@ لوكالة الأنباء "رويترز" على موقع "تويتر" في العام الماضي.