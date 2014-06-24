فيسبوك بحلة جديدة على ios

أطلقت شركة فيسبوك تحديثاً جديدا لتطبيقها الخاص بإدارة منشورات فيسبوك والمعروف باسمFacebook Pages Manager، ويحمل التحديث الجديد الإصدار رقم 4.0، ويضيف العديد من الميزات الجديدة.

ويجلب التحديث الجديد للتطبيق نظرة مبسطة جديدة، مع تسهيل الوصول إلى النشاطات والرؤى الخاصة بالصفحة، وكذلك معرفة اسم المدير الذي قام بنشر أي منشور على الصفحة، بالإضافة إلى إمكانية وضع ردود على التعليقات.

فيما يتيح التطبيق كذلك إمكانية التعديل على المنشورات، وهي الخاصة المتوفرة لأصحاب الصفحات منذ فترة في حال قاموا بإدارة الصفحة من أجهزة الكمبيوتر. ويمكن الحصول على التحديث الجديد من متجر آبل للتطبيقات، والذي يبلغ حجمه حوالي 50 ميجابايت.

يذكر أن فيسبوك كانت قد أتاحت في وقت سابق إمكانية تعديل المنشورات الخاصة بالحسابات الشخصية عبر موقع فيسبوك الرسمي، وكذلك لمستخدمي التطبيق الخاص بنظامي أندرويد وiOS، فيما أتاحت بعد ذلك إمكانية تعديل المنشورات للصفحات عبر الويب.