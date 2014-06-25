جديد تويتر.. شارك تغريداتك على الواتس آب

تناقل العديد من مستخدمي موقع تويتر في الهند لقطات لشاشة التطبيق الخاص بتويتر على أندرويد، والتي يظهر بها زر خاص لمشاركة التغريدات بشكلٍ مباشر من داخل التطبيق على واتساب.

وتُظهر اللقطات زرًا خاصًا يحمل شعار تطبيق واتساب، والذي يتواجد في الجزء العلوي من الشاشة بجانب رمز البحث، وفي حالاتٍ أخرى يظهر بقائمة الأزرار الموجودة أسفل التغريدة وبجانب زر المشاركة.

ويحتاج المستخدم بدون وجود هذا الزر إلى الضغط على زر المشاركة ومن ثم اختيار التطبيق الذي يرغب بمشاركة التغريدة به، فيمكنه حينها اختيار فيسبوك أو واتساب أو غيرها من التطبيقات، أما الزر الجديد فهو مخصص فقط لمشاركة التغريدات بشكلٍ مباشر مع واتساب، مع وجود حقل يتيح كتابة نص صغير مع التغريدة.

وليس من الواضح حتى الآن عدد المستخدمين الذين ظهرت لهم الميزة الجديدة، ولكن معظم الصور قادمة من الهند، ومن غير المعروف فيما إذا كانت تويتر ترغب بتوسيع دائرة انتشار هذا الزر داخل تطبيقها ليشمل دولًا أخرى أم لا.

يُذكر أن المدير التنفيذي لشركة واتساب كان قد أشار سابقًا بأن الهند واحدة من الدول التي تشهد نموًا سريعًا على تطبيق المراسلة الخاص بهم، فيما يبدو أن تويتر تحاول الاستفادة من هذه النقطة بتشجيع مستخدميها على مشاركة التغريدات مع مستخدمي واتساب بسهولة.