الكشف عن منصّة Google Fit الخاصة بتتبع الحالة الصحية

أعلنت غوغل عن منصّة جديدة دارت شائعات عديدة حولها مؤخراً، وهي Google Fit، والمخصصة لتنظيم كافة البيانات الخاصة بالحالة الصحية للمستخدم وتتبعها باستخدام أجهزة الاستشعار.

وتُشبه منصّة Google Fit ما أعلنت عنه شركة آبل مؤخراً تحت اسم Healthkit، والخاصة بإصدار iOS 8، وتعمل المنصّة على فتح المجال للتطبيقات للوصول إلى الوضع الصحي للمستخدم، ودمج البيانات التي يتم الحصول عليها من الأجهزة والخدمات المتعددة لإعطاء تفاصيل مهمة حول الحالة الصّحية واللياقة الخاصة بالمستخدم.

وأعلنت غوغل عن تعاونها مع عدد من الشركاء لصالح Google Fit، بما في ذلك نايك، وأديداس، Withings، RunKeeper، و Basis. وسيتمكن المطورون من الوصول إلى حزمة التطوير البرمجية الخاصة بالمنصّة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتهدف المنصّة إلى تقديم مكان خاص لجمع المعلومات المتعلقة بصحّة ولياقة المستخدم، مما يتيح له متابعة حالته الصحية بشكلٍ دوري، دون الحاجة لجمع البيانات بنفسه من الأجهزة القابلة للارتداء والتطبيقات المختلفة، كما يمكنه أيضاً حذف البيانات الخاصة بلياقته.