غيتس يتحدث لـ"العربية" عن تطورات عالم التكنولوجيا

عقب زيارة قام بها بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" والرئيس المشارك لمؤسسة "بيل ومليندا غيتس" الخيرية، للمملكة العربية السعودية، استضافت قناة "العربية" غيتس في لقاء خاص وحصري في مقرها بدبي.

وفي لقائه الخاص مع "العربية"، تحدث غيتس عن التطورات المستقبلية التي سيشهدها عالم التكنولوجيا، والتي يؤمن بأهميتها في تحسين وتطوير أساليب الحياة.

ويرى غيتس أن توافر التكنولوجيا في كل مدرسة في العالم ووصولها إلى الجميع سيعمل على تحقيق المساواة.

فهو، كما عبّر، يرى نفسه محظوظا أثناء نشأته بوفرة الموارد وحصوله على التعليم الجيد، وهو الآن يستمتع جدا بالعمل على توفير هذه الموارد في العالم أجمع.

وقد استطاع غيتس من خلال مؤسسته الخيرية "بيل ومليندا غيتس" رعاية العديد من الحركات والبرامج الخيرية حول العالم، والتي تسعى إلى إنقاذ حياة الأفراد والأطفال والتخلص من الفقر والأمراض، وتوفير المساعدات الغذائية اللازمة.

يذكر أن غيتس، الذي تواجد في السعودية للمشاركة في الذكرى الـ40 لتأسيس البنك الإسلامي للتنمية، صرح خلال زيارته بأن السعودية من أكبر الدول العربية والإسلامية سخاء في المجال الإنساني والخيري.

كما أعلن غيتس عن تبرعه بمليار ريال لصالح صندوق البنك للمكافحة والحد من شلل الأطفال في المنطقة. هذا وقد تنبأ غيتس بفقاعة مالية قادمة للسوق المالي العالمي.

للتعرف أكثر إلى تفاصيل الحديث والمزيد من المواضيع مع بيل غيتس، ترقبوا اللقاء الحصري على قناة "العربية"،والذي سيعرض يوم السبت الموافق 28 يونيو 2014 الساعة 22:30 بتوقيت السعودية (19:30 بتوقيت غرينتش).

رابط خبر زيارة بيل غيتس للسعودية:

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