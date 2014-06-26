سعوديون يطورون تطبيق "لمى" للحد من ضحايا الآبار

أطلق مجموعة من الشباب السعودي تطبيقاً للهواتف الذكية يساهم بشكل فعال في الحد من ظاهرة ضحايا السقوط في الآبار، والتي انتشرت بشكل واسع في الفترة الأخيرة.

وقال المهندس عبدالله عسيري، أحد مؤسسي شركة وقود التقنية المطورة لتطبيق لمى: إن فكرة التطبيق نشأت بعد حادثة الطفلة لمى الروقي التي فارقت الحياة بعد سقوطها في أحد الآبار في السعودية قبل سبعة أشهر، وأثارت ضجة إعلامية واجتماعية حينها.

ويقوم التطبيق بحسب ما ذكره المهندس عبدالله عسيري، بتوفير منصة سهلة الاستعمال للإبلاغ عن أي بئر مجهول، يتم إيجاده من قبل أفراد أو جهات مختصة حتى في حال عدم وجود اتصال بالإنترنت.

كما يمكن استخدام التطبيق لمعرفة الآبار المحيطة بالمستخدم والقدرة على مشاركة مواقع الآبار على شبكات التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بمكان تواجد هذه الآبار للتحذير من الوقوع فيها أو ردمها من قبل الجهات المعنية.

كما يتميز التطبيق بوجود قاعدة بيانات مفتوحة لمواقع الآبار لمساعدة الجهات المختصة للحصول على مواقع هذه الآبار بسهولة وبالتالي ردمها والحد من هذه الظاهرة. الجدير بالذكر أن تطبيق لمى متوفر الآن على نظام الأندرويد وسيتم إطلاقه قريباً على نظام iOS.