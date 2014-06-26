شراكة بين "العربية" و"تويتر" لمعرفة مواعيد الإفطار

مع حلول رمضان بعد بضعة أيام، يجتمع أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم في صيام الشهر الكريم، ويلتقي الكثير منهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليتشاركوا فرحتهم واحتفالهم بالمناسبة الفضيلة.

فبحسب دراسات تويتر المتعلقة بمدى تفاعل المسلمين مع أحداث رمضان على المنصة المذكورة، فإن عدد التغريدات الخاصة بشهر الصيام بلغ أكثر من 74 مليون تغريدة العام الماضي.

أما هذا العام وبالتنسيق مع قناة "العربية"، كشف "تويتر"عن ميزة جديدة سيطلقها غداً لمعرفة مواعيد الإفطار والإمساك اليومية بحسب المدينة بمجرد تغريدة، وذلك بواسطة كتابة @AlArabiya ملحقة بـ#iftar ومن ثم ذكر اسم المدينة المطلوبة مسبوقة بوسم (مثلاً: #Dubai)، سيقوم عندئذ حساب "العربية" بإرسال توقيت الإفطار لحساب المغرد الشخصي، الأمر ذاته سينطبق على مواعيد الإمساك #Imsak.

ولجعل احتفال المغردين بالشهر الفضيل أكثر متعة، عمد "تويتر" إلى إنشاء أوسمة جديدة لكلمتي "رمضان" و"العيد" بحيث يظهر معهما رمز "هلال"، سواء كُتبت بالعربية أو الإنجليزية.

وطريقة الحصول على شكل الهلال بسيطة جداً، فليس على المغرد إلا كتابة الوسم قبل كلمة "رمضان" أو "العيد" مباشرة، وسيظهر الهلال تلقائياً، كما هو موضح في الصورة أعلاه.