"فاير تشات" يساعد العراقيين على التواصل دون إنترنت

لجأ العراقيون إلى استخدام تطبيق التراسل الفوري "فاير تشات" Firechat الذي يتيح لهم التواصل فيما بينهم من دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وذلك في محاولة منهم للتغلب على الحظر الذي تفرضه حكومة المالكي على الإنترنت.

وشهد تطبيق "فاير تشات" نحو 40 ألف تنزيل الأسبوع الماضي، مقارنة بـ6600 خلال الأشهر القليلة الماضية، حسبما قالت الشركة المطورة له.

وكانت حكومة المالكي قد فرضت قبل مدة حظراً على الإنترنت في بعض المناطق العراقية، وذلك في محاولة منها لمنع المعارضة العراقية من التواصل فيما بينهم، كما فرضت حظراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الحل بالنسبة للعراقيين في هذه الأوضاع هو اللجوء إلى تطبيق "فاير تشات" الذي يتيح للمستخدمين أن يكونوا جزءاً من مجموعة تضم شخصين إلى 10 آلاف شخص، وذلك من دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

ويستخدم تطبيق "فاير تشات" تقنية "التشبيك الشبكي" Mesh Networking التي تتيح مشاركة اتصال واحد بالإنترنت مع العديد من الأجهزة، لذلك توفر هذه التقنية لشبكة من الأجهزة المتصلة في مجال محدد إمكانية التواصل مع بعضها طالما وُجد التطبيق، ويمكن لجميع المستخدمين الاطلاع على الرسائل المتبادلة في تلك المنطقة.

ويبلغ مجال تطبيق "فاير تشات" المتاح للأجهزة الذكية العاملة بنظامي "أندرويد" و"آي أو إس"،70 مترا مع إمكانية زيادة هذه المسافة طالما توفر العدد الكافي من المستخدمين.

وكان تطبيق "فاير تشات" قد لعب دوراً مهماً في مساعدة التايوانيين في التواصل فيما بينهم في وقت سابق من هذا العام، وذلك لدى اندلاع مظاهرات طلابية.