تطبيق يستعرض صور إنستاغرام وتويتر وفيسبوك

تُعتبر شبكة انستاغرام الأولى عالمياً في مجال مشاركة الصور على الإنترنت، لكن حتى مع شهرتها إلا أن بعض المستخدمين مازال يُفضل مشاركة الصور عبر فيسبوك أو تويتر، وهو ما يجعل عملية الاطلاع على أحدث المشاركات مزعجة بعض الشيء.

لكن أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة آيفون الاستفادة من تطبيق Hashtack المجاني والذي يوفر على المستخدمين الكثير من الوقت من خلال توفير إمكانية استعراض الصور من تويتر، فيسبوك وإنستاغرام في مكان واحد ودون الحاجة لفتح أكثر من تطبيق لإتمام هذه العملية.

التطبيق يتوفر حالياً لأجهزة آيفون على أن يصدر قريباً لأجهزة أندرويد، وكل ما يحتاجه المستخدم هو تسجيل الدخول باستخدام حساباته واستعراض الصور مباشرةً.