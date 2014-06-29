مباراة البرازيل وتشيلي الأكثر تغريدًا على تويتر

أعلنت شركة "تويتر" عن رقم قياسي جديد في شبكتها الاجتماعية الشهيرة، حيث حصدت مباراة البرازيل وتشيلي أعلى عدد من التغريدات الخاصة بحدث رياضي يتم التغريد حوله في الوقت الحقيقي لحدوثه، وذلك ضمن مباريات دور الـ 16 الخاص بكأس العالم لعام 2014 المقام حاليًا في البرازيل.

وأوضحت الشركة بأن هناك 16.4 مليون تغريدة تم إرسالها عبر تويتر أثناء المباراة، والتي تمكنت البرازيل بالفوز بها عن طريق الركلات الترجيحية، مما أتاح لمستخدمي تويتر وقتًا أطول من وقت أي مباراة عادية، حيث تم احتساب شوطين إضافيين مدّة كل منهما 15 دقيقة، تلاهما الوقت الخاص بالضربات الترجيحية وكذلك الأوقات الضائعة ما بين الأشواط.

وأشارت الشركة إلى أن الدقيقة التي مرّت بها لحظة إضاعة ركلة الجزاء الحاسمة من قبل لاعب الفريق التشيلي؛ غونزالو خارا رييس، حصدت ما يزيد عن 389 ألف تغريدة، وهو ما تجاوز أعلى عدد تغريدات تم الوصول إليه في تويتر خلال حدث رياضي، والذي كان قد بلغ 382 ألف تغريدة.

إلى ذلك، أوضح البعض بأن هذه الأرقام الكبيرة التي يحصدها تويتر تؤكد أهميته كونه شبكة اجتماعية مناسبة للنشر والنقاش لحظة وقوع الحدث، ومن المتوقع أن يتم تجاوز هذه الأرقام الجديدة خلال نهائيات كأس العالم لهذا العام.

