وصفات الطبخ بالعربية على أجهزة أندرويد وآيفون

تُوفر معظم المواقع العربية قسما خاصا لوصفات الطبخ الذي من خلاله يمكن نشر أو متابعة طريقة تحضير بعض الوصفات. لكن مستخدمي الأجهزة الذكية أصبح بإمكانهم الوصول إلى هذا النوع من المحتوى بطريقة أفضل.

حيث يمكن الآن الاستعانة بتطبيق وصفات طبخ المجاني لأجهزة أندرويد وآيفون والذي يُقدم للمستخدمين أكثر من 11 ألف وصفة، مع إمكانية مشاركة الوصفات أو استخدام نظام المحادثة الفورية المتوفر للنقاش حول بعض الوصفات.

كما يوفر التطبيق أيضاً إمكانية إضافة بعض الوصفات أو الطباخين إلى قائمة المفضلة، ويُمكن إضافة صور من خلال الموبايل مع توفر مقاطع فيديو لبعض الوصفات.

