تطبيقات رمضانية مجانية لأجهزة آيفون

مع قدوم شهر رمضان المبارك، أصبح بإمكان المستخدمين الاعتماد على الأجهزة الذكية في تنظيم وإتمام عبادات هذا الشهر من خلال الاستعانة بالكثير من التطبيقات المتوفرة على آيفون.

قرّاء المساجد

يسمح تطبيق قرّاء المساجد لمستخدمي أجهزة آيفون بمعرفة أسماء قُراء المساجد في شهر رمضان مع تحديد اسم المسجد وموقعه الجغرافي على الخريطة فضلاً عن إمكانية الاستماع إلى جزء من تلاوة القارئ. التطبيق يدعم أكثر من 500 قارئ بالإضافة إلى أكثر من 35 مدينة في دول مختلفة.

التاريخ الهجري - Hijri Calendar

لا يدعم تطبيق التقويم بشكل افتراضي التاريخ الهجري، وعلى الرغم من وجود الكثير من المواقع المخصصة لهذه الوظيفة، إلا أن المستخدم يُمكنه الاستعانة بتطبيق Hijri Calendar الذي يُقدم تقويما بالتاريخ الهجري يسمح للمستخدم بكتابة مواعيده وتنظيمها اعتماداً على التاريخ الهجري وأيامه وليس التاريخ الميلادي.

القِبلة وأوقات الصلاة - Guidance

يُمكن لمستخدمي أجهزة آيفون معرفة أوقات الصلاة واتجاه القِبلة بكل سهولة من خلال استخدام تطبيق Guidance: Prayer Times & Qibla Compass. التطبيق الذي يدعم أكثر من لغة ويُقدم للمستخدم مواقيت الصلاة في أي بلد يختاره.

القرآن الكريم

يُمكن أيضاً للمستخدمين قراءة القرآن الكريم والاستماع إلى تلاوته باستخدام تطبيق القرآن الكريم المجاني والذي يُقدم القرآن الكريم بالخط العثماني مع التفاعل مع الآية المقروءة بكل سهولة. يُمكن أيضاً تخزين مكان القراءة وكتابة الملاحظات بالإضافة إلى إمكانية قراءة تفسير أي آية يحددها المستخدم.

مُتابعة العبادات - QamarDeen

يُعتبر تطبيق قمر الدين أحد أهم التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في شهر رمضان، فالتطبيق يسمح للمستخدم بتدوين العبادات التي يقوم بها يومياً مثل الصلوات، قراءة القرآن، الصدقات وغيرها. كما يوفر الكثير من الخيارات داخل العبادات نفسها، مثل تحديد هل كانت الصلاة مع جماعة أو فردية. أخيراً، يقوم التطبيق بعرض رسم بياني لعبادات المستخدم.

