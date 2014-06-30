جوجل تُطلق صفحة خاصة بشهر رمضان

أطلقت شركة جوجل صفحة جديدة على موقعها الرسمي، الهدف منها تقديم وسيلة تساعد بها المستخدمين على الاستفادة من خدماتها المختلفة في شهر رمضان المبارك.

ويمكن لمستخدمي هذه الصفحة مشاركة موقعهم الجغرافي مع جوجل ليتم احتساب وقت غروب الشمس مع وجود مؤقت زمني تنازلي ينتهي كل يوم مع أذان المغرب في الدولة التي يعيش بها المستخدم.

كما تستعرض جوجل بعض البرامج التي يتم عرضها على موقع يوتيوب خلال شهر رمضان، وتتيح إمكانية إضافة هذه البرامج إلى خدمة التقويم ليتم تذكير المستخدم بموعد البرنامج المطلوب.

وتستعرض جوجل في الصفحة خدمة Google Keep لتسجيل الملاحظات، والتي تساعد المستخدمين على تسجيل وصفات الطعام، ملاحظات مهمة، صور، وغير ذلك، بحيث تساعد هذه الخدمة على حفظ المعلومات المهمة التي يرغب المستخدم في العودة لها.

وتحتوي الصفحة أيضًا على قسم خاص للتخطيط لرحلة المستخدم بالاعتماد على خرائط جوجل، بحيث يمكن اختيار مكان الانطلاق ونقطة الوصول ليتم إعطاء المستخدم الوسيلة الأفضل والأسرع لإتمام الطريق، بالإضافة إلى استعراض لأهمية خدمة “هانج آوتس” التي تساعد على التواصل مع الأصدقاء والأقرباء المغتربين.

كما خصّصت جوجل جزءًا من صفحتها للحديث عن أهمية شبكة جوجل بلس في الحصول على وصفات غذائية، والاطلاع على أسلوب قضاء رمضان حول العالم، وذلك ضمن وسم ShareRamadan#.

وأنهت جوجل الصفحة باستعراض أهم البرامج الخاصة بالطهي على شبكة يوتيوب، وكذلك قائمة متجددة بالبرامج الترفيهية التي تناسب الأسرة، إضافةً إلى قائمة بأبرز التطبيقات الخاصة بشهر رمضان على متجر جوجل بلاي.

www.google.com/landing/ramadan/