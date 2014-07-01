"آبل" تطلق الإصدار رقم 7.1.2 لنظام "آي أو إس"

أطلقت شركة "آبل"، الاثنين، تحديثا فرعيا جديدا لنظام "آي أو إس" المشغل لأجهزتها الذكية، وهو التحديث الذي يعمل على معالجة بعض المشكلات التي يعاني منها النظام.

ولفتت الشركة إلى أن الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 7.1.2 يأتي ليعالج ثغرة في عملية نقل البيانات عند استخدام بعض ملحقات الطرف الثالث، مثل ماسحات الباركود التي يمكن ربطها مع هواتف "آيفون" الذكية، وحاسبات "آيباد" اللوحية.

ويعمل التحديث أيضا على إصلاح خاصية "آيبيكون" iBeacon من حيث الاتصالية والاستقرار، كما يعمل التحديث على تصحيح مشكلة تؤثر على حماية بيانات مرفقات تطبيق البريد الإلكتروني "ميل" Mail.

ويأتي الإصدار 7.1.2 بعد قرابة شهرين من إطلاق الإصدار 7.1.1 الذي جلب عددا من التحسينات على مسألة استجابة مستشعر البصمة ولوحة المفاتيح.

ويحتوي التحديث الجديد الذي يحمل رقم البناء "11 دي 257" 11D257 ويأتي بحجم 30 ميغابايت عبر الهواء لحاسبات "آيباد" و 32 ميغابايت لهواتف "آيفون" الذكية وأجهزة "آيبود تتش"، على عدد التحديثات الأمنية وإصلاح العيوب البرمجية. هذا ويأتي التحديث بحجم 1.4 جيجابايت عبر برنامج "آيتونز".