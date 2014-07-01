"سامسونغ" تستعد للكشف عن هاتف "غالاكسي إس 5 ميني"

تستعد شركة "سامسونغ" لإطلاق النسخة المصغرة من هاتفها الذكي "غالاكسي إس 5"، والتي ستحمل اسم "غالاكسي إس 5 ميني" Galaxy S5 mini قريباً، حتى إنه سيصل إلى متاجر البيع بالتجزئة الشهر المقبل، حسب ما أفاد موقع "سام موبايل" المتخصص بأخبار شركة "سامسونغ" والذي قال إن الهاتف الجديد سيصل إلى جميع أسواق العالم.

ونقل الموقع عن مصادر من داخل "سامسونغ" أن "غالاكسي إس 5 ميني" سيأتي ببعض المزايا الفريدة الخاصة بهاتف "غالاكسي إس 5"، مثل مستشعر البصمة، ومستشعر مراقبة معدل نبضات القلب، كما أنه سيأتي مقاوماً للماء والغبار.

وبحسب التسريبات، يتوقع أن يقدم هاتف "غالاكسي إس 5 ميني" شاشة بقياس 4.5 بوصة وبدقة 1,280×720 بكسل، و 1.5 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وسيعمل الجهاز بمعالج رباعي النوى من نوع "إكسينو "Exynos الذي تنتجه شركة "سامسونغ" والذي يأتي بتردد 1.4 غيغاهرتز. وسيقدم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 2.1 ميغابكسل.

وسيدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع "إل تي إي" LTE وتقنية "بلوتوث 4.0 منخفض الطاقة" ومرسل للأشعة تحت الحمراء آي آر IR، بالإضافة إلى تقنية الاتصال قريب المدى إن إف سي NFC.

ومن الناحية البرمجية يتوقع أن يعمل "غالاكسي إس 5 ميني" بالإصدار 4.4.2 "كيت كات" من نظام التشغيل "أندرويد" إلى جانب واجهة المستخدم "تتش ويز يو إكس"، كما تفيد الأنباء بأنه سيجلب بعض المزايا البرمجية الخاصة بهاتف "غالاكسي إس 5"، مثل وضع حفظ الطاقة ووضع الخصوصية ووضع الأطفال.