"سامسونغ" تكشف عن هاتف "غالاكسي إس 5 ميني"

كشفت شركة "سامسونغ"، اليوم الثلاثاء، النقاب عن هاتف "غالاكسي إس 5 ميني Galaxy S5 mini" وهي النسخة المصغرة من هاتفها الذكي "غالاكسي إس 5" الذي كشفت عنه في شهر فبراير الماضي.

ويندرج "غالاكسي إس 5 ميني" الجديد تحت فئة الهواتف متوسطة المواصفات، وهو يقدم نفس شكل أخيه الأكبر "غالاكسي إس 5"، إلى جانب نفس أدوات اللياقة الخاصة ومزايا الحماية المحسنة التي جاء بها الأخير.

ويجلب الجهاز مواصفات أدنى مقارنة بـ"غالاكسي إس 5"، حيث يقدم شاشة من نوع "سوبر أمولد" Super Amoled وبقياس 4.5 بوصة وبدقة 1,280×720 بكسل، و1.5 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و16 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة.