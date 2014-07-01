WizIconizer.. تطبيق لتغيير الأيقونات في "أندرويد"

غالباً ما يحتاج المستخدم إلى تثبيت "لانشر" جديد لتغيير أيقونات نظام "أندرويد"، لكن هذه العملية أصبح من الممكن تجاوزها وتغيير أيقونات النظام دون الحاجة إلى تثبيت "لانشر" جديد من خلال تطبيق WizIconizer المجاني.

فمن خلال هذا التطبيق يمكن للمستخدم تغيير أيقونات "أندرويد" بكل سهولة، حيث تتوفر مجموعة من الأيقونات بشكل مسبق، كما يمكن تنزيل بعض الأيقونات من متجر "غوغل بلاي".

ويحتاج المستخدم إلى تثبيت التطبيق فقط واختيار مجموعة الأيقونات ليتم تطبيقها. وفي بعض الأجهزة يحتاج المستخدم لإعادة تشغيل جهازه لتفعيل الأيقونات الجديدة.