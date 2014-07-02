الصور الأولى لشاشة آيفون 6 منحنية الأطراف

نشر موقع 9to5Mac صورًا مسربة لشاشة العرض الخاصة بجهاز شركة آبل القادم قريبًا؛ آيفون 6، بقياس 4.7 إنش، والتي تُظهر الوجه الأمامي للهاتف بلونيه الأبيض والأسود، بحيث يبدو الزجاج الخاص بالجهاز منحني من الأطراف.

وأشارت توقعات سابقة بأن آيفون 6 سيأتي بنموذجين، الأول شاشة بقياس 4.7 إنش، والثاني بقياس 5.5 إنش، كلاهما مع شاشة بزجاج منحني، فيما لم يتّضح حينها ما هو مقدار الإنحناء في الشاشة.

فيما أوضحت الصور الجديدة بأن الإنحناء في زجاج الشاشة هو على الأطراف فقط، مما يدمج حواف الشاشة مع الإطار الخاص بالجهاز، والذي تصنعه آبل من الألومنيوم عادةً.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بمعالج جديد أسرع من السابق، والذي قد يُطلق عليه A8، بالإضافة إلى مستشعرات جديدة، مع تصميم مدوّر جديد لحواف الهاتف.