"سامسونغ" تطرح أقراص تخزين SSD جديدة

أطلقت شركة "سامسونغ" الثلاثاء مجموعة أقراص التخزين الساكنة "إس إس دي" SSD التي كشفت عنها نهاية شهر مايو الماضي، والتي تعتمد على أحدث تقنيات الذاكرة الفلاشية الخاصة بها.

وتمتاز أقراص التخزين الجديدة التي تحمل اسم "سامسونغ 850 برو إس إس دي" Samsung 850 Pro SSD، والتي تستهدف أجهزة الحاسب الشخصي عالية المواصفات، بأنها توفر مستويات عالية جداً من الأداء.

ويعود السبب في الأداء العالي الذي توفره هذه الأقراص، بحسب الشركة، إلى الجيل الثاني من تقنية "في-ناند" V-NAND التي تعتمدها والتي تكدس فيها رقائق التخزين عموديا مع تكديس 32 طبقة تخزين "ناند" في شريحة واحدة.

وكانت الشركة قد ذكرت في بيان لها أن أقراص التخزين الجديدة تتمتع، إذا ما قورنت مع الأقراص التي تعتمد على تقنية "ناند" NAND التقليدية، بضعف المتانة من حيث كتابة البيانات وباستهلاك للطاقة أقل بنسبة 20 بالمئة، بالإضافة إلى سرعات كتابة وقراءة أكبر وتصل حتى 550/520 ميغابايت في الثانية.

وتتوفر أقراص "850 برو إس إس دي" الجديدة بعدة سعات، هي 128 و256 و512 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة 1 تيرابايت، وبأسعار تتراوح بين 130 و730 دولاراً.