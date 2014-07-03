آبل تطرح هاتفها الجديد في 25 سبتمبر

تعتزم شركة آبل طرح الجيل القادم من هاتفها الذكي آيفون يوم 25 سبتمبر القادم، حسبما أفاد الموقع الصيني China.com نقلاً عن وسائل إعلام صينية متصلة بمصادر الصناعة.

ويلفت المراقبون إلى أن هذا التاريخ يأتي مناقضاً لما سارت عليه آبل، فاليوم المذكور هو يوم خميس، فيما اعتادت الشركة على طرح هاتف آيفون الجديد في أحد أيام الجمعة.

وكان تقرير سابق قد ذكر في شهر مايو الماضي أن آبل تعتزم طرح هاتفها الذكي آيفون 6 يوم 19 سبتمبر الذي يصادف يوم جمعة.

وبحسب التسريبات أيضا، تعتزم شركة آبل إطلاق اسم آيفون آير iPhone Air على النسخة الأكبر حجما من هاتف آيفون 6، والتي تأتي شاشته بقياس 5.5 بوصة.

وينقل تقرير اليوم الخميس كذلك أن النسخة بقياس 4.7 بوصة من هاتف آيفون 6 ستطرح بسعر يعادل 850 دولارًا، فيما يبلغ سعر نسخة 5.5 بوصة، 965 دولارا.

وبحسب التسريبات السابقة، سيأتي هاتف آيفون 6 بتصميم مختلف تمامًا عما اعتادت عليه آبل، حيث سيكون أنحف، وبمواصفات أقوى في دقة الشاشة والمعالج.